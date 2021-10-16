Ziraat Bankası düşük faizli 15.000 TL anında kredi kampanyası başlatıyor

Ziraat Bankası üzerinden son dakika Yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Acil paraya ihtiyacı olan kişilere 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veren bankalar 36 ay vadeye kadar 90 gün ertelemeli krediler için yeni bir kampanya başlattı. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden bu Kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz ortalığı olarak çalışan kişiler veya emekli olan kişiler hemen onay alabilirler.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu duyuru da özellikle Daha önce bu bankadan Kredi almış olan kişilere daha uygun faizlerle Kredi vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası kredi başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bazı şartlara uygun olması durumunda kredi onayı alabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin Kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamayacaklardır. Bankalardan daha önce icralık veya avukatlık olan kişilerde kredi başvurusu yaptıkları zaman Ziraat bankası'nın vermiş olduğu düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılamayacaklardır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgelerini vererek kredi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca banka hesapları olması durumunda bankanın mobil uygulaması olan Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. 15.000 TL'ye kadar online olarak yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka sizlere hemen Kredi sonucunu verecek ve sonucunuza göre de kredinizi onaylayacaktır.