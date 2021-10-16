Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Emekliye 1400 TL Zam Haberi Geldi

Erdoğan duyurdu Emekli Maaşlarına 1400 TL Zam Yolda! İşte, Tüm Detaylar: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberi sizler için en hızlı şekilde hazırladık. Emeklilik ve rahat bir hayat toplumumuzda herkesin hayalidir. Yaşlanınca kimseye ihtiyaç duymadan rahatça bir yaşam sürdürmek ve sonlandırmak herkesin istediği bir durumdur. Günümüz koşullarında artan hayat pahalılığı, dövizlerin tavan yapması gibi süreçler günümüz emeklilerin maaşlarıın buz gibi erimesine yol açmaktadır.

Emekli olduktan sonra ülkemizi ve dünyayı gezmek istemeyen yoktur galiba. Refah düzeyi yüksek bir çalışma hayatı sonu herkesin hayalini süslemektedir. Erdoğan emeklileri sevindirecek olan haberi duyurdu.

2022 yılı için emekliye 1400 TL Zam Yolda !

Emekli maaşlarının iyileştirilmesi kapsamında mevcut maaşlara 1400 TL zam gelebilir! Artan geçim sıkıntısını bir nebze olsun giderebilmek adına hükümetten bir adım geldi. Pandemi döneminde Erdoğan en düşük emekli aylığının 1500 TL ye kadar yükseltmişti. Türkiye emekliler derneği başkanı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ile görüşerek en düşük emekli maaşının asgari ücret ile eşitlenmesini istedi. İsteklerin kabul edilmesi durumunda 2022 yılında emeklilere en az 1400 TL zam yapılacağı anlamına geliyor.

13 Milyon Emekli Heyecanla Bekliyor !

1400 TL zam haberi emeklileri heyecanlandırsada yıllardır uygulanmakta olan teamüller zamların TEFE-TÜFE oranlarının göz önünde bulundurularak yapıldığını göstermektedir. Bu uygulamalar düşünüldüğünde 1400 TL zammın yapılması mümkün görünmüyor. Fakat yinede en iyi zammin yapılmasını umuyoruz. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazın Ergün ‘ ün talebi Erdoğana mektup ile iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ile yüz yüze görüşme aralarında olur mu bilmiyoruz fakat artan yaşam zorluğu, alım gücünün düşmesi, pazardaki pahalılık Kazım ETGÜN‘ ün talebinin yerli olduğu kanaatindeyiz. Eğer kabul edilirse emekliler çok yüksek bir zammı almış olacak. 13 Milyon emeklinin yılın son çeyreğinde gözü kulağı enflasyon ve enflasyona bağlı olarak hesaplanacak olan emekli maaşı ve memur maaşları zammına takılmıştır. Dileriz ki daha iyi koşullarda daha rahat bir yaşam şartlarına ulaşırsınız.