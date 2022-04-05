Ziraat Bankası Devlet Destekli Nakit Verecek! Hemen Arkasından 2 Banka Daha Kampanya İlanı Duyurdu!

Yapılan açıklama ile birlikte Ziraat Bankası, devlet destekli olarak 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanya sonrasında Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de 36 ay vadeye kadar devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi verilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların başvurularını yapmadan önce bazı şartları uygun müşteri olması gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kredi kampanyasına katılarak, en düşük faiz oranları ile devlet destekli olarak masrafsız kredi kullanabilecek.

Sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte emekli olan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi olarak kullanabilecekleri bu kredilerde ticari müşterilerin 2 senelik vergi levhası olması durumunda 10000 TL ile 100000 TL arasında devlet destekli kredi alacağı haberi geldi. Bankaların resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilecektir.

Acil nakit ihtiyacınız üzerinden kullanacağınız bu kredilerde kredi alacak olan vatandaşların 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeyle 50000 TL üzerindeyse 24 ay vade ile işlem yapacağını söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın internet bankacılığını kullanarak daha düşük faiz oranları ile birlikte yüksek limitli krediler kullanabiliyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek, hemen onaylanan krediyi de kendi hesabına yatırabilecek. Başvuru yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası, resmi internet sitesine girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.