Ziraat Bankası Devlet Destekli 0.49 Faizli Nakit Verecek mi? Açıklamasını Yaptı

Ziraat Bankası nakit kampanyasına katılacak olan kişilere 0.49 faizlerle ihtiyaç kredisi hakkında bilgiler geldi. 0.49 faizli ihtiyaç kredisi Ramazan bayramına kadar ödenecek! Nakit ihtiyacı olan kişilere bu para bazı şartlara uygun olmanız durumunda gönderilecektir. Nakit kredi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve düşük faizli olan 0.49 faiz ile ihtiyaç kredisi alabilmeleri için daha önce bu bankadan kredi almış olmaları gerekmektedir. Nakit kredi adıyla verilecek bu kredilerde banka şartlarına uygun olan kişilere 36 ay vadeye kadar 15.000 TL ödeme yapacak.

Emekli olan kişiler ile birlikte son iş yerinde 6 aydır çalışan TC vatandaşı olan herkes bu krediye başvurusunu yapabilecek. Daha önce bankadan kredi almayan kişiler ise bankanın güncel faizlerle vermiş olduğu kredi kampanyalarına katılabilecektir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Verilecek olan bu kredi kampanyası müşterilere özel olacak. Bunun için özellikle emekli maaşı alan kişilerin emekli maaş hesapları bu bankada olması gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankadan hemen hesabınıza ödemeler yatacak! Ziraat bankası emekli hesabı üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte 15.000 TL için başvuru yapabilirsiniz.

Daha yüksek limitlerde kredi kullanacak olan kişilerde bankadan maaş alması veya hesabı olması durumunda daha düşük faizlerle kredi kullanacaklardır. Düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde kredi sonucunu vermektedir.

Banka şubelerinden ve banka resmi internet sitesi üzerinden dilediğiniz zaman başvurunuzu yapabilir ve kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Daha farklı kampanyalara katılmak isteyenlerde bankadan bu kampanyaların detaylarını ve kullanacakları kredi faiz oranlarını öğrenebilirler. Banka resmi internet sitesinde bankanın yaptığı tüm kampanyaların bilgileri bulunmaktadır.