EYT Yasası Ne Zaman TBMM'ye Gelecek, AK Parti'den Üst üste EYT Açıklaması Geldi! Adalet ve Kalkınma Partisi kurmaylarından gelen emeklilikte yaşa takılan konusu ile ilgili açıklamalar, düzenleme açısından yeni bir umut ışığı yarattı. AK Parti'den Numan Kurtulmuş'un sonrasında şimdi de Akbaşoğlu’ndan gelen son dakika açıklamalar, beklentileri artırdı.

Milyonlarca yurttaşın hemen her gün takip ettiği ile emeklilik konuları ile alakalı hükümet kanadından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Nisan ayı içerisinde son açıklama AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’tan gelmişti. Yapılan bu açıklama ile beraber emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili sevinen vatandaşların sevinçleri Ak Parti grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun açıklamasından sonra biraz daha yükseldi. İşte karşınızda AK Parti kanadından gelen en son açıklamaları ve çok daha fazlası haberimizde...

AK Parti'den Peş Peşe EYT Açıklamaları!

Türkiye'de uzun zamandır emeklilikte yaşa takılanlar diye bir program var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nasıl bir çalışma üzerinde fikir birliğine vardıkları merak ediliyor. Özellikle de siyasi mecralardan gelen değerlendirmeleri yakından takip eden EYT’liler, AK Partili isimlerin konuya yönelik ne dediklerini araştırıyor. AK Parti'den bu konuya yönelik son zamanlarda üst üste iki açıklama peş peşe geldi. Numan Kurtulmuş’tan sonra Muhammet Emin Akbaşoğlu sahneye çıktı ve eyt'lilerin heyecanını arttıracak çeşitli açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan Son Dakika EYT Açıklaması

AK Partili ismin yapmış olduğu açıklamalara göre ilk etapta 3600 ek gösterge hususu şu anda hükümetin gündeminde. Daha sonrasında ise kamu çalışan sözleşmeli personeli açısından bir çalışma gerçekleştirileceğini dile getiren AK Parti'nin isim, hususunun bu konudan sonra ele alınacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra Türkiye'de şu anda sayıları milyonlara bulun emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandı. Gözler artık bundan sonra AK Parti kanadından gelecek sevindirici Haberlere çevrildi.