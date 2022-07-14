Ziraat Bankası çalışanların maaşlarının 20 katına kadar kredi veriyor!

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalardan bir tanesini de sigortalı olarak çalışan vatandaşları yapmaktadır. Sigortalı olarak son işyerinde 6 aydır çalışıyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek maaşınızın 20 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Daha önce bankalarda, çalışmayan kişilerde bu kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir ve maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi veriliyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi kullanabilir, onaylanan kredinizi hemen aynı gün içinde öğrenebilirsiniz.

Son yapılan kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin maaşlarının 20 katına kadar kredi kullanmalarına imkan sağlanmaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, maaşlarının 20 katına kadar kredi almak istiyorlarsa başvurularını hemen gerçekleştirebilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı bu bankalar üzerinden yapabilecek ve onaylanan kredi tutarını, aynı gün içinde hesabınıza yatırarak alabileceksiniz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, ayrıca bankanın internet bankacılığını kullanarak da maaşlarının 20 katına kadar kredi alıp almadıklarını görebilir. Kendi ziraat Bankası, hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturarak kredi başvurusunda bulunabilir, internet bankacılığı üzerinden almış olduğunuz kredi ile birlikte düşük faizli krediler kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, hesabınız haricinde, sizlerde müşteri hizmetleri numarası üzerinden banka ATM'sinden resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi yapabileceğinizi bilmeniz gerekiyor.