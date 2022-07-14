Annelere, Babalara, Dedelere, Emeklilere ve Genç Öğrencilere 22.000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak! Herkes Alacak!

Nakit ihtiyacı olan herkeze başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 22000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan iki bankadan duyurusu paylaşıldı. QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden verilecek olan bu nakit kampanyasına katılmak isteyen kişilere 22000 TL'ye kadar ödeme yapılacak ve bu ödemelerde ilk taksit ödemenizi 3 ay ertelemeli yaparak ek kredi kullanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, banka şubelerine giderek müşteri hizmetleri numarasını arayarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilerin, 18 yaşından büyük olması durumunda banka kredi politikalarına uygun bir vatandaş olması gerekiyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere hemen kredi sonucu 5 dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna gelerek gösterilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilir veya bu bankada hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden de kredi kullanabilmektedir. Banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız, mobil uygulama üzerinden işlem yapmanız gerekiyor.

DENİZBANK

Kolay kredi başvurusu yapabileceğiniz ve 22000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabileceğiniz, Denizbank üzerinden de SMS atarak ve internet bankacılığını kullanarak, oturduğunuz yerden sonuç öğrenebiliyorsunuz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 22000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan bireysel müşterilerin cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen kredi onayı vereceğini açıklandı. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsin. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, sizler de 22000 TL'ye kadar kredi onay alabilirsiniz.