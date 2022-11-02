Ziraat Bankası bugün sonrasında ödeme yapacak! Emekli ve çalışanlar için nakit ödenecek...

Ziraat Bankası emekli olan ve uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar için başlattığı kampanyada kasım ayı sonuna kadar detaylı olarak uygun faiz oranları ile birlikte Kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek onay alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte Kredi 50.000 TL olarak gelir belgesiz ödenmektedir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilerek 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden işlem gerçekleştirmek için sadece internet bankacılığı ve Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Emekli olan ve emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalarda ihtiyaç kredileri 5 dakika içerisinde ödenmektedir. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan tüm vatandaşlara aynı kredi kampanyası devam ediyor. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası özellikle diğer bankadaki olan krediyi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapatmanız için de sizlere transfer kredisi ödemesi yapmaktadır.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.