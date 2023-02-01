Ziraat bankası bugün duyurdu! TC kimlik ile 100000 TL ödeme verileceği haberi doğru çıktı!

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilere 100000 TL ödeme verileceği haberi geldi. 100000 TL'ye kadar nakit kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 24 ay vadeli kredi ödemeleri hızlı bir şekilde yapılacak. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda uygun faiz oranları ile birlikte işlemler hemen yapılıyor.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşların banka politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri Ziraat Bankası şubeleri üzerinden de yapılıyor.

100 bin TL'ye kadar nakit kredi başvurusu...

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, 100000 TL kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilir ve diledikleri zaman bankadan kredi alabilir. 24 ay vadeli kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilerin en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte yapabilmektedir.

Emekliye ödeme!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, emekli, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, daha yüksek limitlerde kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşınmış olmanız durumunda daha önce kredi ve kredi kartı borcunuz varsa bu borçları da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanarak, sizlere hem emekli kredisi, hem de borç kapatma kredisi verilecektir. Ziraat Bankası, emekli kredisi kampanyalarıyla ilgili bilgileri almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir ve buradan detayları öğrenebilirsiniz.