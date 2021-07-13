Ziraat Bankası Bugün Başlattı, Ücretsiz Nakit Avans Verilecek

Ziraat Bankası üzerinden yeni bir duyuru paylaşıldı. Banka resmi internet sitesi ve bankanın sosyal medya hesapları üzerinden Ziraat Bankası nakit avans başvurusu başlattı. Yapılan açıklama ile birlikte, zor zamanlar geçiren vatandaşları nakit sıkıntısından kurtarmak için ücretsiz nakit avans verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte, Tarım Kart kullanan ve üretici olan çiftçilere nakit avans kampanyası yaptı.

Ziraat Bankası mobil çiftçi uygulaması ile birlikte, ücretsiz olarak nakit avans alabilecek, hesap açabilecek, hesaplarınızı ücretsiz kontrol edebilecek ve para çekme, yatırma işlemlerinizi 7 gün 24 saat yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası Tarım kart ile birlikte kullanıma sunacağı mobil uygulaması üzerinden en dikkat çeken kampanyası ücretsiz nakit avans destekleri olmaktadır. Pandemi döneminde oldukça zor günler geçiren çifrçiler için yapılan bu kampanya da başvuru yapacak olan çiftçi hemen nakit avans alabilecek ve acil para ihtiyacını karşılayabilecek.

Ziraat Bankası Tarım Kart Sahiplerine Duyuru

Ziraat Bankası üzerinden tarım kart sahibi olan kişilere, mobil uygulama üzerinden yapacakları tüm işlemlerde ek ücret alınmayacağı da duyuruldu. Ziraat Bankası, Tarım Kart olan müşterilerine acil para ihtiyaçları olması durumunda hesapları üzerinden başvuru yapacakları nakit avansları anında onay alacaklarını da dile getirdi. Ayrıca nakit avans kullanımı yapan kişiler, bankanın anlaşmalı olduğu firmalar üzerinden yapacakları tüm alışverişlerde indirimlerden ve düşük faiz oranlarından yararlanacaklardır. Tarım kart sahibi olan kişiler, ATM üzerinden veya banka şubelerinden de istedikleri zaman nakit para çekebileceklerdir.

Tarım Kartı Olana Acil Destek Kredisi de Verilecek

Ziraat Bankası ayrıca, ücretsiz nakit avans desteği ile birlikte, tarım işleri ile uğraşan, ÇKS belgesi olan kişilere kredi destekleri de verilecek. Genç çiftçi olan ve yaşları 18 ile 41 yaş arasında olan kişilerin genç çiftçi hibe destek kredisi ile birlikte, ÇKS belgesi olan tüm çiftçilerin alabilecekleri 100 bin TL kredi destekleri de duyuruldu. Özellikle tarım kart sahipleri, uygulama üzerinden banka kredi puanı uygun olması durumunda hemen hesaplarına parayı yatıracaklardır.

100 bin TL kredilerde banka 1 yıl ertelemeli ve toplamda 60 ay vadeli kredi imkanı da sizlere sunacaktır. Detaylı bilgiler için ziraatbank.com.tr adresine girebilir veya bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 220 00 00 numarasını arayabilirsiniz.