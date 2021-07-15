AB, Kapsamlı İklim Değişikliği Planını Açıkladı

Bloğun 27 üye ülkesi ve AB parlamentosu tarafından hâlâ onaylanması gereken bir düzine taslak öneri Çarşamba günü açıklandı.

Bunlar arasında jet yakıtını vergilendirme ve 20 yıl içinde benzinli ve dizel motorlu araçların satışını etkin bir şekilde yasaklama planları yer alıyor.

Bununla birlikte, teklifler yıllarca müzakerelerle karşı karşıya kalabilir.

Kaynaklar AFP haber ajansına verdiği demeçte, planlar, son düzenlemeler yapılırken bloğun idari kolu olan Avrupa Komisyonu'nda ciddi bir çatışmayı tetikledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Şimdi harekete geçerek işleri başka bir şekilde yapabiliriz... ve gelecek için daha iyi, daha sağlıklı ve daha müreffeh bir yol seçebiliriz." Dedi.

"Yalnızca bizim neslimizin değil, aynı zamanda çocuklarımızın ve torunlarımızın da refahını [güvence altına almak] nesiller boyu görevimizdir. Avrupa öncülük etmeye hazır."

Önlemlerin, evlerin ısınma faturalarını artırmasının yanı sıra AB'deki uçuşların maliyetini artırması muhtemel. İnsanlara yalıtım kurmaları ve evlerinde uzun vadeli başka değişiklikler yapmaları için mali yardım sağlanacaktır.

AB iklim politikası sorumlusu Frans Timmermans, "Birçok vatandaşımıza soracağız." Dedi. "Ayrıca birçok endüstrimize soracağız, ancak bunu iyi bir amaç için yapıyoruz. Bunu insanlığa savaşma şansı vermek için yapıyoruz."

Havayolları ve araç üreticileri gibi bazı endüstri liderlerinden ve büyük ölçüde kömüre dayanan doğu üye devletlerinden de muhalefet bekleniyor.

Bir AB diplomatı Reuters'e, paketin başarısının gerçekçi ve sosyal açıdan adil olmasına ve aynı zamanda ekonomiyi istikrarsızlaştırmamasına bağlı olacağını söyledi. Amaç, ekonomiyi durdurmak değil, yeni bir seviyeye getirmek” dedi.

AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik şimdiye kadarki en iddialı planı olarak faturalandırılan önlemler, bloğu 2030'daki emisyonları 1990 seviyelerine göre U azaltma hedefine ulaşma yolunda ilerletecekleri için 55 için Uygun paketi olarak adlandırıldı.

2019 yılına kadar AB, emisyonlarını 1990 seviyelerine göre $ oranında azaltmıştı.

Önemli tekliflerden bazıları şunlardır:

2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel araç satışlarını etkin bir şekilde sona erdirmesi beklenen otomobiller için daha sıkı emisyon sınırları

Uçak yakıtına vergi ve düşük karbonlu alternatifler için 10 yıllık vergi tatili

AB dışındaki üreticilerin çelik ve beton gibi malzemeleri ithal etmek için daha fazla ödeme yapmasını gerektiren sözde bir karbon sınırı tarifesi

Yenilenebilir enerjiyi blok çapında genişletmek için daha iddialı hedefler

Ülkelerin enerji verimli olarak kabul edilmeyen binaları daha hızlı yenilemeleri için bir gereklilik

Ancak kurumsal lobi BusinessEurope, planı kınadı ve çelik, çimento, alüminyum, gübre ve elektrik enerjisi gibi sektörler için "yatırım görünümünü istikrarsızlaştırma riskini" "muazzam" olarak nitelendirdi.

Ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği başkanı Willie Walsh şunları söyledi: "Havacılık, küresel bir endüstri olarak karbondan arındırma konusunda kararlıdır. Değişimi motive etmek için ikna etmeye veya vergiler gibi cezalandırıcı önlemlere ihtiyacımız yok." Aynı zamanda, çevreci kampanyacılar, tekliflerin yeterince ileri gitmediğini söylediler.

Greenpeace AB direktörü Jorgo Riss yaptığı açıklamada, "Bu politikaları kutlamak, yüksek atlamacının barın altından koştuğu için madalya talep etmesi gibidir." Dedi. "Bütün bu paket, çok düşük, bilime dayanmayan ve gezegenimizin yaşam destek sistemlerinin yok edilmesini durdurmayacak bir hedefe dayanıyor." İklim kampanyacısı Greta Thunberg, AB önerilerini "gözden geçirmedikçe", "dünyanın 1.5C küresel ısınmanın altında kalma şansının olmayacağını" söyledi.