Ziraat Bankası bu hafta içinde 14.000 TL ödeme yapacak!

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi almak isteyenlere 14.000 TL kredi ödeme haberi geldi. Şartlara uygun olan vatandaşlara banka 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunacak. 14.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli kredilerde düşük faizli olarak işlem yapacak. 14.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişilere Ziraat Bankası şartları da açıkladı.

Son zamanlarda nakit sıkıntısı yaşayan herkes, ziraat bankası üzerinden 14.000 TL kredi almaktadır. Kredi almak isteyenlere banka hemen sonuç vererek, 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası şartlarına uygunsanız, bankadan kredi almanız için bir engel yok. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişiler ile birlikte, sigortalı olarak çalışan, emekli olan ve memur olan kişilere bireysel kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat bankası 14.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubelerine giderek kredi işlemlerinizi hemen yapacaksınız. Kredi şartlarına uygun olan kişiler, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra hemen ne kadar onay aldığınız bankanın bireysel müşteri temsilcisinden öğrenecek. Banka şubelerine giderken hesabı olan kişiler, sadece kimlikle gelir belgesiz başvuru yaparken, banka hesabı olan kişiler, bankaya giderken kredi başvurusu için yanlarında kimlik ve gelir belgesi göstermesi gerekmektedir. Bu şekilde şubelerden 14.000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden başvuru

Bankanın ayrıca kendi müşterilerine özel olarak hazırladığı Kredi başvuru yöntemleri de bulunmaktadır. Mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman hemen sizlere sonuç verilmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişilerin de hesaplarına bu ödemeler yatar.

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlara göre kredi almanız mümkündür. Özellikle emekli olan kişiler, emekli maaşlarını bu bankadan alıyorsa, kredi için hemen işlem yapabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank yaptıkları bu kampanyalarda emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara ayrıca 750 TL emekli promsoyonu da vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden yaptığınız tüm işlemleri ayrıca diğer kamu bankalarından da yapabilirsiniz.