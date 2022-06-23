Ziraat Bankası Bayrama Kadar Kredi Kampanyası Yaptığını Açıkladı...

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere bayram kredisi adı altında 25.000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile bireysel tüketici kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında bireysel tüketici kredisi almak isteyen vatandaşların 20 yaşından büyük olması durumunda ve düzenli olarak bir geliri olması durumunda banka kredi puanına bakılarak onay verilecek ve bayram kredisi ödenecek. Emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alması durumunda daha düşük faiz oranlarından yararlanacağını, altı çizildi.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, başvuru formunu doldurduktan sonra cep telefonlarına gelecek olan kredi sonucu ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığını görebilecek onaylanan tutar ise en yakın Ziraat Bankası şubelerinden kullanabilecek.

Kurban Bayramı kredisi olarak sadece 25 bin TL değil, daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlanmaktadır. Bayram kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapmak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. 50000 TL üzerindeki ihtiyaç kredisi başvurularınızı da 24 ay vade 100000 TL üzerindeki ihtiyaç kredinizde ise oniki ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar bayram kredisi adı altında alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli olarak yapabilmektedir. 1.54 faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza getirebileceksiniz.

Ziraat Bankası haricinde bayram kredisi alacağınız, Halkbank Vakıfbank'ta sizlere kredi kampanyası yapıyor. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız veya emekliyseniz emekli maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 25000 TL'ye kadar düşük faizle 25000 TL üzerinde de normal faiz oranlarından yararlanarak Kurban Bayramı Kredisi kullanabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler en yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek hem ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenebilir, hem de başvuru yapacakları birliklerde Aylik Nekadar taksit ödemesi yapacağını hesaplayabilir