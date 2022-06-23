Emekliye 10.000 TL Müjdesi Bugün Geldi! Nakit İsteyenlere 21'den Sonra Hesaplara Ödeme!

Emekli olan vatandaşlar on bin TL'ye kadar nakit kampanyasından faydalanmak istiyorsa bu saat itibariyle başvurularını gerçekleştirebilecek, bankaların listesi yayınlandı. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi olarak verilecek. 10.000 TL kredi 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturularak, sizlere sunulurken, ilk kredi taksit ödemenizi 3 ay ertelemeli veya iki ay ertelemeli yapma imkanı da verilmektedir.

Emekli maaşınızı banka şubelerinden üzerinden almanız durumunda bankanın internet bankacılığını şifresini oluşturarak da kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirebilir ve düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilirsiniz.

Nakit başvurusu nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden nakit başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmanız mümkün olmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden internet bankacılığı uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Emekli maaşını, özellikle PTT üzerinden alan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 30 50 numarasına gönderebiliyor. Yapılacak olan bu başvurular sonrasında kredi başvurusuna uygun olan kişilerin onay alması durumunda en yakın PTT şubesine giderek kimlikleriyle birlikte aktif Bank'ın vermiş olduğu Emekli Kredisi kampanyasına katılabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise en yakın banka şubesinden, bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığı uygulaması kullanacak olan emeklilere de hem ihtiyaç kredisi hemde borç transferi kredisi için yüksek limitlerde kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınızı kamu bankalarına taşımanız durumunda bankalar, sizlere 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından da vermektedir.