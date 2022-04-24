Emekliye özel haber geldi! Emekli olan kişilere 80000 TL ödeme için onay verildi. Emekli olan vatandaşlar için 80000 TL'ye kadar ödemeyi hangi bankalar yapacak belli oldu. Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu kampanyada, kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu kampanya duyurusunda emekli olan kişilere 80000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Sadece emekli olan vatandaşların olabileceği ve emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alma şartıyla verilecek olan 80000 TL ihtiyaç kredisi, emekli kredisi olarak vatandaşların hesabına yatacak ve 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulacaktır. Başvuruyu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden başvurularını istedikleri zaman yapabilir ve emekli kredisi kullanabilirler.

Ziraat Bankası 80000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Banka şubesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 80000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sunan Ziraat Bankası, 36 ay vadeye kadar 50000 tl üzerinde kredi veriyor. Emekli maaşı hesabını, Ziraat Bankası üzerinde ise başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilir, Ziraat Bankası üzerinden 80000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, ilk taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi almaları durumunda diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka kredi puanı düşük olsa bile bu bankalar üzerinden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek nakit kalabiliyor. Emekli maaşınızı ilk defa bu bankalara taşıyacaksınız emekli promosyonu da alabiliyorsunuz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşların maaş taşımaları durumunda ve 3 sene bu bankadan maaş almaları durumunda 750 TL ödemeli, promosyon vermektedir.