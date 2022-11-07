Ziraat Bankası bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan vatandaşlar için 5 gün içerisinde işlem yapmalarını istiyor.

Ziraat Bankası, yeni yapmış yapmış olduğu duyuru ile birlikte nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacağını açıkladı. Ziraat Bankası, yeni yapmış olduğu duyuruda, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte kendi bankasındaki kredi kartı ve bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşlar için ve banka hesabı olan tüm vatandaşlar için 5 gün içerisinde verecekleri 50000 TL'ye kadar kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanacağını açıkladı.

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilecekleri bu kampanyalar üzerinden desteklerini alabilmeleri için uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemlere hemen yapılmaktadır. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan tüm vatandaşlar için Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirileceği duyuruldu.

Emekli maaş alan vatandaşlar için ayrı bir kredi kampanyası başlatan Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışan kişilerin ise son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını istemektedir. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alıyorsa, başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Bankamatik kartı ve kredi kartı hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmeniz mümkündür. Ziraat Bankası internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz doldurarak, ne kadar kredi onayı aldığınızda cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile görebilirsiniz.