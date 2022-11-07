Müjdeler Açıklandı! Emeklinin Beklediği Ek Ödeme İle İlgili Cumhurbaşkanı Canlı Yayında Açıklama Yaptı!

Emekli olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruda, özellikle kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte nakit ödemeler gerçekleştirileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha önce kredi kullansanız bile ek ödemeli kredi başvurusu yaparak, 50000 TL'ye kadar onay alabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu olarak 50000 TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacakları için başvurularını gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde işlem yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi bankaların resmi internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da ne kadar kredi onayı aldığınızda hemen görebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorlarsa da banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. 50000 TL üzerindeki kredilerde, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçları da kapatılmaktadır.