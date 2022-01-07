Ziraat Bankası Bankamatik Kartı Sahipleri İçin Duyuruldu, ATM’ye Gelenlere 5.000 TL Ödeme Yapılacak!

Nakit sıkıntı ihtiyacı olan vatandaşların, Ziraat Bankası üzerinden hesabı olması veya bankamatik kartı olması durumunda, ATM üzerinden istedikleri zaman kullanabilecekleri 5000 TL, nakit kredi kampanyası başladı. Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu nakit kredi kampanyasında kendi banka müşterileri, öncelik olacak ve acil ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz 5000 TL nakit kredi için 36 ay vadeli olarak işlem yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte, bankamatik kartı olan kredi kartı olan bu bankadan maaş alan ve hesabı olan vatandaşlara, Ziraat Bankası, mobil uygulaması aracılığı ile birlikte 5000 TL'ye kadar nakit vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam ediyor. Yapılan bu son kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi olarak alabileceğiniz 5000 TL nakit kredi kampanyasına katılmak için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası, başlatmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar için 5000 TL 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi işlemleri yapacak. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılmak için banka müşterisi olması gerekiyor. Ziraat Bankası banka müşterisi olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan internet bankacılığı kredisi ile birlikte 5000 TL'lik kredi onayı alabilir.

5000 TL kredi onayı aldığınız zaman kendi banka hesabınıza bu parayı yatıracak ve en yakın Ziraat Bankası ATM'sine giderek bu parayı çekebileceksiniz. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilmeniz için kendi hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturmanız şarttır.

Emekli olan kişiler için ise banka yapmış olduğu duyuruda, emekli maaşlarını Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alan vatandaşlara hem yüksek limitli ihtiyaç kredisi hemde 5000 TL'ye kadar ATM kredisi vereceğini açıkladı. Sizlerde emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alıyorsanız banka şubelerine giderek veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak, Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasından faydalanabilirsiniz.