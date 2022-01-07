Dolar 20 TL Olacak mı? Dolar İle İlgili Son Tahminler Geldi

Dolar 20 TL Olacak mı? Açıklama Yapıldı mı? Merkez Bankası doların 17 TL'ye ulaşmasının ardından beşinci kez müdahale etmişti.

Hareket öncesi 17.17 olan döviz kuru hareket sonucunda 16.30'a kadar gerilemiş, ardından tekrar yükselişe geçerek 16.80'lere yerleşmişti.

Hatırlayalım

1 Aralık'ta Merkez Bankası piyasa ilk müdahalesini yapmıştı. Kaynaklara göre, Merkez ilk tepkisinde 1 milyar dolar sattı. İlk müdahalede dolar 13.80'den 12.40'a düşmüştü.

3 Aralık'ta ikinci müdahale yapılmıştı. İkinci müdahalede 300 milyon dolar döviz satılırken dolar 13,87'den 13,57'ye gerilemişti.

Üçüncü müdahale 10 Aralık'ta gerçekleşmişti. Müdahalenin ardından dolar 13.95'ten 13.79'a gerilemişti ancak kısa sürede toparlandı ve 13.90 seviyelerine ulaştı.

Dördüncü kez 13 Aralık'ta müdahale gerçekleştirilmişti. Müdahale öncesi 14.60'tan işlem gören dolar, müdahale sonrası 14.10'a kadar düşmüştü.

Merkez Bankası 17 Aralık'ta piyasaya beşinci kez müdahalede bulunmuştu.

Günümüz

Dolar dün görebildiğimiz verilere göre Türkiye seansı sonunda 13.56 TL'den işlem görürken, güne 13.71 TL'den başladı. Güne biraz yükselişle başlayan dolar kuru gün içinde en düşük 13.5910 TL ve maksimum 13.8780 TL'ye kadar geriledi; 10:03 itibariyle kur 13.7785 TL oldu.

Dolar Endeksi ve Tahvili

Dolar endeksi son birkaç dakikada yüzde 0.13 artışla 96.30'da. Euro/dolar döviz kuru şu anda 1.1293'te seyrediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faiz oranı yüzde 23,93, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faiz oranı ise yüzde 22,26'dır.