Kimlik kartınızın son hanesine göre 78000 TL ödeme alın! Bugün başvuru yapan 5 dakika içinde alacak

Kimlik kartımızın son hanesine göre, 78000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların başvuru yapmaları durumunda 5 dakika içerisinde kredi sonucu verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kampanyalar üzerinden hemen 5 dakikada hızlı bir şekilde internet üzerinden de kredi alabileceği duyuruldu.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar SMS ile de başvuru gerçekleştirebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden de yapacağınız işlemlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. En yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Onay alabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında onay alan vatandaşlar, en yakın Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurusunu gerçekleştirebilir ve SMS ile onaylanan tutarı sadece gelir belgesiz olarak alabilirler.