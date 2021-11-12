Ziraat Bankası Bankadan, ATM'den ve İnternetten 12.000 TL Ödeme Yapıyor, Banka Kartı Olanlara Avantaj Var

Ziraat Bankası son dakika olarak yeni bir kampanya duyurusu paylaştı. Bankanın paylaştığı kredi duyurusu 12000 TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulması. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar belirli kredi şartlarına uygun olması durumunda bu kredileri Ziraat Bankası şube, atm ve internet bankacılığı üzerinden kullanabilecek.

Ziraat Bankası, pandemi döneminde olduğu gibi, şu zamanlarda da kredi almak isteyenlere yeni kampanyalar yapmaktadır. Ziraat Bankası devlet bankası olmasından dolayı düşük faizlerle müşterilerine ve müşterisi olmayan kişilere ihtiyaç kredisi vermektedir. Devlet destekli ve diğer türlü kendi politikalarına göre verilecek olan faiz oranları ile Ziraat Bankası üzerinden kredi almak oldukça kolay. Emekli olan, sigortalı çalışan ve devlet memuru olan kişiler, bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası Kredi Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası kredi başvurusu için size en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden alacağınız kredi başvurusunda banka hemen sizlere kredi verecek ve bu krediye göre faiz oranı sunacak. Kredi almak için banka şubelerine giden kişiler, bankanın istediği kimlik, gelir belgesi gibi evrakları da hazır ederek, başvuru formunu imzalayarak başvuru tamamlayacaklardır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formu eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.

Ziraat Bankası son dakika olarak vermiş olduğu 12000 TL kredi için ayrıca banka internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu imkanı tanıyor. Ziraat Bankası son dakika olarak yapmış olduğu bu kredi kampanyasında sizlere hemen sonuç verebilmesi için ve krediyi kullanabilmek için internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Kredi alacak kişilerin internet üzerinden yapacağı başvurularda masrafsız olarak kredi alacakları ve daha düşük faizlerle kredi kullanacakları belirtildi.

Kredi alacak kişi eğer emekliyse, emekli maaşı üzerinden kredi onayı alacağı için banka emekli maaşı olan kişilere, daha yüksek limitlerde kredi onayı sunmaktadır. Kredi alacak kişi emekli maaşını bu bankaya taşıyarak kredi alabilecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, emekli kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilir. Daha önce bankadan emekli kredisi aldıysanız, son yapılan 12.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.