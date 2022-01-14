Ziraat Bankası Banka ve Kredi Kartı Sahiplerine Özel Haber! Son Dakika: 100.000 TL Ödeme Sadece Size

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, bankamatik kartı veya kredi kartını düzenli olarak ödüyorlarsa ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, 100.000 TL'ye kadar nakit onayı, Ziraat Bankası tarafından alabiliyor. Ziraat Bankası ocak ayında başlatmış olduğu bu kampanya başvuruları almaya devam ediyor. Nakit başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden de, internet ortamından vakit, kredi başvurusunda bulunabileceği hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan veya kredi kartı kullanan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden ödemekte olduğunuz bir kredi veya kredi kartı varsa, düzenli olarak ödemeleri yapmış olmanız durumunda banka sizlere daha açılı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Ziraat Bankası şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası, 100.000 TL'ye kadar verdiği ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte 50.000 TL üzerindeki krediler için başvuruda bulunabilir. 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacaksanız banka şubesine giderken sadece kimliğinizi yanınızda götürmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca, 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi kullanırken, 50.000 TL üzerinde kredi alacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmaktadır.

Nakit kredi kullanmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak işlem yapacak olan kişilere en yakın banka şubesinden de yapacakları aynı işlemler ile birlikte ne kadar kredi sonucu alacaklarını görebilirler.

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı, bu bankadan alınıyor ise daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, emekli maaşı yüzünüzden alacağınız ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara hizmet veren bu bankadan hızlı bir şekilde sonuç alabilmeniz için tek şart, bankaya maaş taşımaktır.