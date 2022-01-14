Ünlü Analistten Dolar Yorumu! 20 TL'nin Üzerine Ne Zaman Çıkacak?

Dolar ile ilgili tahminler gün geçtikçe daha çok araştırılmaya başlandı. Dolar bugün düşüşle başlamıştı. Ama şu an 13 bandında sabit duracağı gözüküyor. Analistlerin yaptığı yorumlarda ise FED'in para politikasındaki belirsiz olması doların talebinin de azaldığı yönünde.

Son zamanlarda dalgalı grafik ile hayatımızdaki ekonomik durumları etkileyen dolar kuru, dün yükseliş eğilimindeydi. 13.58'lere kadar yükselen dolar sabah saatlerinde 13.54 oldu.

Dolar bu şekilde giderken diğer para birimleri olan Euro ve Sterlin'de yerinde durmadı ve değer kaybetti. Yapılan son dolar yorumlarında ise analistlerin doların yükseleceği ön görülüyor.

Dolar 20 TL olacak mı?

İsmini vermek istediğimiz bazı dolar yorumcuları doların bu ay için bir değişikliği olmayacağı ama bu politika ile birlikte gidildiğinde doların mart ayında 20 TL'yi aşacağı söyleniyor. 18 TL civarındayken dolar alan ve aynı gün 6 TL düşerek 12 TL bandına inen dolar için o zaman yatırım yapan kişilerde kara kara bekliyorlar. Dolardan zarar gören kişiler doların yükselmesini dört gözle bekliyor. Yalnız ekonomik sıkıntıların düzelmesini isteyen vatandaşlarda doların bir an önce düşmesini istiyor. Ekonomik sıkıntıların geçtiği bu dönemlerde dolar 20 TL olacak mı merak konusu olmaktadır.

Dolar analistlere göre Mart ayından sonra 20 TL civarında olacak. Ama eğer müdahale erken gelirse dolar bu seyirde uzun bir süre gidecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise dolar ile işlerinin kalmadığını ve doların 13 TL için sabitlendiğini söylemişti.