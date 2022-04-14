Ziraat Bankası Banka Kartı Olanların Hesaplarına 5412 TL Yükleyecek, Son Dakika Kampanyası Olay Oldu

Son Dakika: Ziraat Bankası yaptığı bu son dakika kampanyasında, 5412 TL'ye kadar hemen onay vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden hesabınız varsa, 5412 TL hemen hesabınıza yatacak. 5412 TL ödeme almak isteyenler, banka hesabı olması durumunda bu ödemeleri hemen kendi hesaplarına aktarabilecekler. ZiraatBankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak aldıkları 5412 TL için geri ödeme tablosu oluşturacaklardır.

Ziraatbankası son zamanlarda ve özellikle pandemi döneminde sürekli olarak yeni kampanyalar yapan bankaların başında gelmişti. Yeni yaptıkları bu kampanyalar ile birlikte, kendi müşterilerine onay vereceğini duyurdu. 5412 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bu bankada hesabınızın olması yeterli olacaktır. 5412 TL'ye kadar hesaba para yatıracak olan kişiler, mobil uygulamadan başvuru yaparak hemen sonuç alabileceklerdir.

5412 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanacaklar için banka şartları da belirledi. İşte şartlar...

Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler başvuru yapabilir.

Kredi sicili temiz olan kişilere onay verilir.

TC vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişiler onay alabilir.

Banka hesabınız üzerinde e-haciz olmaması gerekmektedir.

Son kredi ve kredi kartı ödemelerinizde güncel gecikme olmaması gerekir.

Bu belirtilen şartlara uygun olan kişiler başvuru yapabileceklerdir...

Ziraat Bankası 5412 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 5412 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapacaklardır. Bunun için banka hesabınızın olması ve hesabınıza bağlı bir internet şifrenizin olması gerekmektedir. 5412 TL'ye kadar 36 ay vadeli onay aldığınızda banka hemen sizlere sonuç verecek ve bu sonuca göre kredinizi kullandıracaktır. 5412 TL kredi alacak kişiler, düşük kredi notu olması durumunda banka şubelerinden kimlikle başvuru yaparak işlem yapabileceklerdir.