Faiz Ödemek İstemiyorsanız Akbank Uygulamasını Cep Telefonunuza İndirip Anında Faizsiz 7500 TL Alabilirsiniz. Acil paraya ihtiyaç duyan vatandaşların önündeki en büyük engel banka kredilerinin çok yüksek faiz oranı ile sunulmasıdır. Fakat Akbank, kredi kullanırken faiz ödemek zorunda kalmadığınız ihtiyaç kredisini hizmetinize sunuyor. Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre hem ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz hem de geri ödemede faiz yükünden kurtulacağını Akbank yüzde 0 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler açısından bütün detaylar açıklandı.

Akbank Yüzde '0' Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına yalnızca Akbank mobil uygulamasında bulunan 'müşteri olmak istiyorum' uygulamasını kullanarak ilk defa Akbank ailesine katılım sağlayan vatandaşlar faydalanabilir. Kampanya kapsamında Akbank mobil uygulamasından akbanklı olan vatandaşlar anında faizsiz ihtiyaç kredisine müracaat işlemlerini yapabilir. Böylece 7.500 TL'ye varan bütün acil nakit problemlerini gerek kredi faizi ödemeden gerekse de şubeye gitmek zorunda kalmadan 7 gün 24 saat boyunca çok kolay bir şekilde alabilirsiniz.

Akbank Faizsiz 7500 TL İhtiyaç Kredisi

Akbank tarafından son dakika açıklaması şeklinde ilan edilen Akbank mobil uygulamasına özel İhtiyaç kredisinden faydalanmak açısından kesinlikle uygun süre zarfı içerisinde müracaat işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bunun sebebi ise Akbank mobil uygulamasında bulunan 'müşteri olmak istiyorum' özelliği ile Akbank'ta olan vatandaşların, müşteri olduktan sonraki en geç 5 gün içerisinde Akbank mobil uygulamasından ihtiyaç kredisine müracaat işlemlerini yapmaları gerekir.