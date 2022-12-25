Ziraat bankası banka kart hesapları olanların dikkatine! Bankadan 3 gün süreniz var!

Ziraat Bankası banka kartı olan vatandaşlar için duyuru paylaşıldı. Ziraat Bankası banka kartı kullanan vatandaşlar, 3 gün içerisinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ziraat Bankası banka kartı kullanan vatandaşlar için 3 gün içerisinde ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte nakit ödemeler gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası Banka hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen onay alabilir, onaylanan bu tutar, hesabınıza yatırarak hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Kampanyası:

Ziraat Bankası, kendi bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar ile birlikte kredi kartı ve bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşlara gelir belgesiz 50000 TL ödeme verecek.

Banka tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri için şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, kendi banka müşterisi olan vatandaşlara ziraat mobil uygulaması üzerinden 50000 TL'nin kredi ödemesinin 7 gün 24 saat vermektedir.

Emekli olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeleri için Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alması, banka tarafından istenmektedir.

Uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız, kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşlarda bu bankadan gelir belgesiz olarak 50000 TL kredi kullanabilmektedir.

36 ay vadeli ödeme tablosu ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanarak ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi alabilecek.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanyanın detaylarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranlarını hemen öğrenebilirsiniz.