Emekliye ve Çalışana Anında Ödeme: 100.000 TL Nakit Ödemeleri Hesaplara Yatırılarak Kullandırılacaktır

Şekerbank sürekli olarak kampanya düzenleyerek vatandaşları ekonomik yönden rahatlatıyor. Bankanın yeni kampanyası takdir topluyor. 2023 yılında uygulamaya koyduğu kredi kampanyası diğer bankalara örnek oldu…

Şekerbank, internet sitesinde yapmış olduğu duyuru ile başvuruda bulunan vatandaşlara 100 bin liralık 36 ay vadeli nakit kredi vereceğini açıkladı. Kredi için başvuruda bulunacak olan vatandaşların kredi notunu dikkate almıyor. Daha önceki zamanlarda kredi ve kredi kartı kullanan kişiler bu kampanyadan faydalanabilecek. Banka üzerinden kredi için başvuruda bulunabilir, onay alınması halinde 100 bin liralık krediyi kullanabilirsiniz.

Şekerbank yaptığı duyuru ile banka üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin belirlenmiş olan şartları sağlamaları gerekir. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını banka üzerinden almaları durumunda kredi kullanabilecek. Emekli maaşınızı banka üzerine taşıyarak kredi imkânından faydalanabilirsiniz.

Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuru yapıldığında, kredi tutarı 36 ay vadeli şekildi kullanabilirsiniz. Yapılacak olan ilk ödeme 3 ay ertelenebilir. Belirlenen şartların sağlanması durumunda borç kapatma kredisi de kullanılabilir.

Banka şubelerinden başvuru yapmak istemeyen vatandaşlar, bankanın internet sitesi üzerinden de başvuru yaparak kredi kullanabilir. Banka üzerinden verilen bu başvuru için ön onay almanız gerekir. Bu durumda kredi kullanmak için banka şubesine gitmeye gerek kalmıyor.

Şekerbank Emekliye Kredi İmkânı

Şekerbank, emekli vatandaşlar arasında tercih edilen bankalara arasında yer alıyor. Bundan dolayı yapılan tüm kampanyalar emeklileri de kapsıyor. Belirtilmiş şartları yerine getiren emekli vatandaşlar, başvuru yaptıklarında onayı hemen alabilecek.

Banka, emekli maaşlarını kendi bankası üzerinden alan emekli vatandaşlara ve emekli maaşlarını banka üzerine taşıyan emekli vatandaşlara 100 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi verecek. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşların kredi konusunda sorun yaşamamaları için tüm banka kredi ve kredi kartı borçlarını ödemeleri için başvuruları kabul edecek.

Sizde bu durumdan faydalanmak istiyorsanız, diğer bankalara olan borçlarınızı tek bir yerden aylık olarak düzenli şekilde ödeyebilirsiniz. Emekli maaşını bu banka üzerinden alan müşteriler internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilir. Onaylanmış krediyi banka şubesine gitmeden kullanabilir.