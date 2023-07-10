Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kampanya ile seyahatlerini daha keyifli hale getiriyor. Bankanın, Bankkart kullanıcılarına yönelik olarak duyurduğu bu kampanyada, Seyahat Yanımda uygulaması ve ilgili web sitesi üzerinden belirli tutarda harcamalar yaparak Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.

Ziraat Bankası Seyahat Yanımda Kampanyası: Kazandıran Seyahatler

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu kampanya, müşterilerinin hem seyahat etmelerini teşvik ediyor hem de alışveriş yaparken kazanmalarını sağlıyor. Bu kampanya dahilinde, tek seferde 400 TL ve üzeri otobüs bileti alışverişi yapanlar 150 TL, 10.000 TL ve üzeri yurt içi otel alışverişi yapanlar ise 1.500 TL Bankkart Lira kazanma hakkı elde ediyor.

Harcarken Kazanmanın Yolu: SMS ile Başvuru

Kampanyaya katılmak son derece kolay. Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS kanallarını kullanarak kampanyaya dahil olabilirsiniz. SMS ile katılmak içinse "SEYAHAT" yazıp 4757'ye göndermeniz yeterli olacak. Ancak unutmayın, kampanyaya katılmadan kazanılan Bankkart Lira'ları kullanamazsınız. Alışverişlerinizi Bankkart POS cihazlarından yapmanız gerekiyor. Kampanya dahilinde kazanılan Bankkart Lira'lar 15 Eylül 2023 tarihinde yükleniyor. Ancak dikkat! Kullanılmayan Bankkart Lira'lar 16 Ekim 2023 tarihinde geri alınıyor. Kampanya müşteri bazında olduğundan, her müşteri kampanya dönemi boyunca otobüs bileti alışverişlerinde en fazla 150 TL, yurtiçi otel alımlarında ise 1.500 TL Bankkart Lira kazanabiliyor. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, müşterilerine seyahatlerini daha ekonomik hale getirme fırsatı sunarken, aynı zamanda keyifli bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, harcarken kazanmanın yolu Ziraat Bankası Seyahat Yanımda Kampanyası'ndan geçiyor.