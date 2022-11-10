Ziraat Bankası banka hesabınız varsa, 7 gün içinde işlem yapın ve 80000 TL ödeme alın! Bu fırsat sadece size özel!

Ziraat Bankası, yeni başlatmış olduğu kampanyada kendi banka hesabı olan vatandaşlara 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi hemde diğer bankadaki borçlarını kapatabilmeleri için borç transferi kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Ziraat bankası, 7 gün içerisinde banka hesabı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri, ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli kredi kampanyası yaparak, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak sizlere rahat bir nefes aldırmaktadır. 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan bireysel müşterilerin başvurularına, banka şubeleri üzerinden ve internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar başvurularını hemen yapabilecek!

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar hemen kendi hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekiyor. Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresi oluşturmak için banka şubelerine gidebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak, kendi hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi almak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresi aldıktan sonra bankanın mobil uygulamasını cep telefonumuza indirerek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve sonucunu hemen öğrenerek, onaylanan tutarı da şubelere gitmeden hesabınıza yatırabileceksiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak işlem yapabilir veya size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de 80000 TL gelir belgesiz ve gelir belgeli, kredi kampanyalarına katılarak düşük faiz oranları ile birlikte 7 gün içinde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden daha önce kredi alan vatandaşları daha uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanarak, diğer bankalardaki borçlarımızı kapatmak içinde sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası ile birlikte uygun faiz oranlarından yararlanabilir, onaylanan krediler hesaplarımıza yatırarak kullanabilirsiniz.