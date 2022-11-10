Yeni Yılda Yeni Trafik Cezaları Geliyor! Bu Haber Sayısı Milyonlarca Kişiyi Bulan Bir Kitleyi İlgilendiriyor! Cezalar Ço

Yeni Trafik Cezaları Baş Döndürüyor! Trafik Magandalarına Nefes Aldırmayacak Güncellemeler Söz Konusu! Yeni Yılda Yeni Trafik Cezaları Geliyor! Bu Haber Sayısı Milyonlarca Kişiyi Bulan Bir Kitleyi İlgilendiriyor! Cezalar Çok Büyük! Aman Dikkat!

Yeni trafik cezası güncellemeleri milyonlarca kişinin ilgisini cezbediyor! Rakamlar çok Uçuk! Şimdi tüm sürücüleri ilgilendiren bir haber söz konusu oluyor. Trafik cezası olarak kesilen miktarlarda zam geldi. Artık kimse alkollü araç kullanamayacak! Tam 4 bin Türk lirası cezası var. Eksiği yok fazlası var tam 4 bin tl!

Ceza Miktarlari Oldukça Caydırıcı

Trafikte düzenli seyireden sürücülerin dikkatine! Çok ciddi bir gelişme soz konusu oldu. Trafik cezalarında normalin üstünde artışlar var. Miktarlar çok büyük! Uygulandığında millet maaşını trafik cezalarına dökecek! Ya da dikkatli araç kullanmayı öğrenecek! Trafikte kendininki de dahil olmak üzere kimsenin hayatını tehlikeye atma ceza makbuzu alma! Yeni yılın girmesiyle beraber yeni düzenleme getirilen trafik cezaları da işleme alınmaya başlıyor.

Trafik kurallarına uymayan sürücülerin uymadiklari her kural için ayrı ayrı belirlenmiş güncel ceza tutarları elimize ulaştı! 2023 senesi için güncel trafik ceza bedelleri açıklandı! Ceza tutarları oldukça caydırıcı! Trafik magandası tabiri tarihe karışıyor olabilir. Artış oranları çok büyük.

Yeni Yılda İşleme Koyulacak Trafik Cezası Tutarları

Tüm trafik ceza bedellerine büyük artışlar söz konusu olucak. Örneğin hız sınırını aşanlara 4 bin liraya kadar cezaiişlem uygulanacak. En çok beğenilen ise drift atmaya gelen ceza zammı oldu, şuanda 9 bin 125 TL iken, yapılacak yeni yıl artışıyla birlikte 20 bin 342 TL olacak. Ceza Zamları oldukça caydırıcı! 2023 yılında emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 lira iken 437 liraya çıkarıldı.

Kırmızı ışık kural ihlali cezası ise, 427 lira yerine 952 lira olacak. Hız sınırını belirli oranlarda asan kişilere ise farklı bedelkerde Cezalar uygulanacaktır. Yani 952 lira ile 1.980 lira gibi rakamlar konuşulurken en çok 4 bin 64 lira gibi bir ceza kesilmesi söz konusu. Gelelim alkollü araç kullanma cezasına. Bu konuda da 4 bin 64 TL ile 8 bin 190 TL aralığında değişen bir ceza tutarı oluyor.