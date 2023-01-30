Ziraat Bankası banka hesabı olanlar için TC kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olanlara 100000 TL ödeme haberi geldi

Ziraat Bankası üzerinden 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kredi ödemelerinde uygun faizlerle işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz yeni bir kampanya hazırlandı. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak sorgulama sonrasında sizlere yüksek limitli 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve içerisinde borçlarınızı kapatabileceğiniz transfer kredisi verecektir.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri halinde alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri kampanyalara katılabilme hakları için kredi notu uygun olması gerekiyor. Banka üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak uygun faizlerle ihtiyaç kredisi hesabından faydalanabilirsiniz.

100000 TL ihtiyaç kredisi almak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemesi gerçekleştirecek Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını istemek kalır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız da emekli kredisi ödemesi alacağınız için bankadan emekli maaş almanız durumunda sizlere ihtiyaç kredisi verilmektedir.

BAŞVURU

Bireysel müşterilerin kredi politikalarına uygun olmaları durumunda katılabilecekleri bu kampanyaların başvuruları, banka şubelerinden banka internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ve bankanın müşterisi olmanız durumunda mobil uygulama üzerinden işlem yaparak, kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası internet sitesine girerek güncel kredi kampanyaları hakkında bilgiler alabileceğiniz gibi faiz oranlarında, buradan öğrenebilirsiniz.