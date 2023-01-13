Ziraat Bankası banka hesabı olanlar için 4 gün içinde ödeme olacak: Tc kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olanlara verilecek

Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya duyurusunda, 4 gün içerisinde ödeme yapacak olan tüm vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, 4 gün içinde işlem yapacakları kredi kampanyasını duyurdu.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için 4 gün içinde başvuru yaparak, sizler de 50000 TL'ye kadar TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası nakit kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vererek, internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanabilmektedir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, Ziraat Bankası, sizlere hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi ödemesi veriyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla birlikte verilecektir. ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarına, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde işlem yaparken, düşük faizli kredi kullandıracaktır.

Emekli maaş alan vatandaşlarda kampanyaya katılabilmektedir...

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan kişiler daha önce bu bankadan kredi kullanıp ödemelerini düzenli olarak yapmışlar ise 4 gün içerisinde düşük faizli ihtiyaç kredisi verilecek olan 50000 TL emekli Kredisi kampanyasına katılabilir. Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, Ziraat Bankası, sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecektir. Ziraat Bankası haricinde kredi kullanacak olan vatandaşlar, VakıfBank Halkbank, hesabı olmaları durumunda bu bankaların kampanyalarına da katılabilir, internet siteleri üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, onay alabilmektedirler.