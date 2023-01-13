Son dakika… Akbank 0.99 faizli nakit kredi kampanyası başlattı! Beklenen açıklama geldi

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 0.99 faiz oranları ile birlikte 10000 TL'ye kadar nakit kredi kullanılacağı açıklandı. Akbank üzerinden 0.99 faiz oranları ile birlikte 10000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte ödeme veriliyor. 10000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 0.99 faiz oranları ile birlikte sizlerde 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde alabilecek ve 0.99 faizli kredi kullanabileceksiniz. Akbank yapmış olduğu bu kampanyada sadece banka müşterilerine bu desteği verecek ve daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşlara kredi puanı 1700 ve üzerinde olması durumunda 0.99 ile kredi ödemesi yapacaktır.

En fazla verilecek olan kredi limiti ise 10000 TL olarak biliniyor...

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan yine ödemelerde 10000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi olabilirsiniz. Akbank 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 5 dakikada sonuç vermektedir. Akbank, emekli maaş hesabı üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve emekli maaş hesabınız aracılığı ile birliktede bu kredileri kullanabilirsiniz.

Akbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Akbank 0.99 faiz oranları ile birlikte kredi almaya hak kazanacak olan vatandaşların başvuruları bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasını seçmeleri durumunda kredi ödemeleri verilecek ve 0.99 faizlerle işlemler yapılarak, banka hesabı üzerinden işlem yapılarak kredi kullandırılacaktır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilmektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda işlem yapabilirsiniz.