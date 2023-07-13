Seçimlerin geride kalmasının ardından Türkiye'deki ekonomi yönetiminde yeniden düzenlemeler görülüyor. Mehmet Şimşek'in ekonomi kaptanı olarak atanmasının yanında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın da değiştiği bu süreçte, Şimşek'in rasyonel ekonomi adımları atacağına yönelik beklentiler artıyor. Bu süreçte TCMB'nin faiz artışı kararına ek olarak bankaların ihtiyaç ve tüketici kredilerinde 50.000 TL'lik bir üst limit belirlemesi dikkat çekiyor. Bu durumun bir sonucu olarak, Ziraat Bankası da faiz oranlarında güncelleme yaparak yeni limitlere uymuş oldu.

Ziraat Bankası, ihtiyaç ve tüketici kredilerinde uygulanacak yeni 50.000 TL'lik üst limiti hayata geçiriyor. Bu kredi için 12 aylık, 24 aylık ve 36 aylık vade seçenekleri sunulurken, faiz oranları ise sabit tutuluyor.

Ziraat Bankası, 12 aylık vade ile 50.000 TL kredi için belirlediği faiz oranını yüzde 2,64 olarak açıklıyor. Bu oran, 24 ve 36 aylık vade seçenekleri için de geçerli olacak.

Ziraat Bankası'ndan 12 aylık vade ile 50.000 TL tüketici kredisi çekenlerin aylık ödeme tutarı 5.011,31 TL olacak ve toplamda 60.132 TL geri ödeme yapmış olacaklar.

24 ay vade ile 50.000 TL kredi çekenlerin aylık ödemesi 2.987,68 TL olurken, toplamda 71.688 TL geri ödeme yapmış olacaklar.

Ziraat Bankası'ndan 36 aylık vade ile 50.000 TL tüketici kredisi çekenlerin aylık ödeme tutarı 2.346,02 TL olacak ve toplamda 84.456 TL geri ödeme yapmış olacaklar.

Bu dönemde Ziraat Bankası'nın uyguladığı kredi politikalarını dikkatle takip etmek, özellikle büyük miktarda kredi ihtiyacı olan kişiler için büyük önem taşıyor.