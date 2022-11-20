Ziraat Bankası banka hesabı olanlar bugün 11:58de Başladı! Son dakika

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda olabilecekleri 50.000 TL kredi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bankanın başlatmış olduğu kampanyaya katılabilir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru da bugün itibariyle başlayan yeni kampanyada bireysel müşterilerin uzun vadelerde kredi kullanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapabilecekleri kampanya açıklandı. Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile birlikte sizlere vereceği bu ihtiyaç kredisi kampanyası haricinde nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemelerini gerçekleştirerek internet üzerinden veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden işlem yapabileceğiniz bir kampanya açıkladı.

Ziraat Bankası kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya ile birlikte vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda Kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde ödeyeceğini açıkladı. Ziraat Bankası yaptığı yeni duyuruda özellikle emekli maaşı alan vatandaşlar için emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte kredi kullanabilmeleri için de uygun faizlerle kredi işlemleri yapacağını duyurdu.

Emekli maaşınızı eğer Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız veya maaşınızı Ziraat Bankası şubesine taşımak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanya banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden başvuru yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan Bu kampanyada bireysel müşterilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek Ziraat Bankası üzerinden kredi alabilmeleri için Son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını banka tarafından istenen şartların başında geliyor.

Ziraat Bankası banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşları için yapmış olduğu Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli Kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde işlem yapacağını duyurdu.