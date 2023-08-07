Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasıyla finansal ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılama fırsatı sunuyor. Banka tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, banka hesabı olan müşterilerin önümüzdeki 5 gün içinde başvuru yapmaları halinde 10.000 Türk Lirası değerinde düşük faizli kredi imkanından yararlanabileceği belirtildi. Başvurular sadece internet bankacılığı kanalıyla yapılacak.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı, maliyet açısından avantajlı olduğu gibi, kefil veya gelir belgesi gibi ek belgelerin talep edilmediği bir hizmet olarak öne çıkıyor. Başvuruların internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmemesi durumunda, müşteriler en yakın şubeye giderek düşük faizli kredi kampanyasından yararlanma şansına sahip olacaklar.

Ziraat Bankası müşterileri, online bankacılık hizmetine katılarak özel bir şifre alabilecekler. Başvuru yapacak olan müşteriler, bankanın politikalarına uygunsa 10.000 Türk Lirası değerindeki krediyi 3 ay sonra ödemeye başlayabilecekler ve 36 aya kadar taksitlendirebilecekler.

Düşük faizli kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler için bazı önemli kriterler bulunuyor. 18 yaşından büyük olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu kampanyadan faydalanabilirken, kredi puanlarının en düşük 1100 seviyesinde olması gerekmekte. Bu puanın altında olan müşterilerin bankada maaş hesabı sahibi olmaları veya emekli olmaları gerekmektedir.

Ziraat Bankası'nın düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere hızlı ve uygun koşullarda finansman sağlama imkanı sunarken, online bankacılık üzerinden kolay başvuru ve hızlı onay süreci ile de dikkat çekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler bankanın resmi web sitesine girerek bireysel işlemler sekmesini seçip kampanyalar bölümünden düşük faizli kredi başvurusu yapabilirler. Ayrıca, banka şubelerini ziyaret ederek de kampanyadan yararlanma olanakları bulunmaktadır.

Ziraat Bankası'nın düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler sunarken, hızlı ve pratik başvuru imkanıyla da öne çıkıyor. Başvuruların sonucu, müşterilere en kısa sürede bildirilerek gereksinim duydukları finansmanı sağlama konusunda büyük bir destek sağlanmış oluyor.