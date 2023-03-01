Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlara 6 gün süre verildi....

Ziraat Bankası kendi banka hesabı olan tüm bireysel müşteriler için 6 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere uygun faizlerle 100.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm bireysel müşteriler için gerçekleştirilecek olan kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan vatandaşların acil Para ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu Bu banka üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte sadece 6 gün içerisinde yapabilecek.

Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda sizleri verilecek olan bu kredilerden yararlanabilmeniz için bireysel müşteri olmanız 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız yeterli olacaktır.

Emekli maaşı alan vatandaşlar emekli kredisi adı altında bu kredileri kullanmak istiyorlarsa başvuru şartlarına uygun olarak istedikleri zaman kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler ve uygun faizlerle bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.

Emekli hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız maaş müşterisi olmanız durumunda işlemlerinizi hemen aynı gün içinde yapabilecek ve Ziraat Bankası üzerinden bu kredileri kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası sadece emeklilere değil 100.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlara bireysel müşteri olmaları ve Son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda da ihtiyaç kredisi ödemesi verirken kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşların daha düşük faizlerle ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek isteriz.