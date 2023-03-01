Emekli maaşı alan kişilere bankamatik kartı hesapları üzerinden 40.000 TL ödenecek...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm emeklilere Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bankamatik kartı hesapları üzerinden 40.000 TL nakit kredi ödemesi verecek. Kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için banka müşterisi olmanız ve Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda işlemler yapılmaktadır.

Emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için daha önce Kredi kullanmış olmaları durumunda ve bu kredileri düzenli Ödemiş olmaları durumunda verilecek olan kredilerde şartlara uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve banka hesaplarına uygun faizlerle kredi ödemeleri yatırılmaktadır.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 40.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanarak dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi ödemenizden faydalanabilir ve dilediğiniz zaman bu kredileri hesaplarınıza yatırarak da hemen kullanabilirsiniz. Kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank mobil uygulamalar üzerinden de kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. 40 bin TL kredi kullanmanız durumunda banka sizlere kendi Bankası mobil uygulamaları üzerinden de destek verecek ve ihtiyaç kredisi ödemelerinizden faydalanmanıza olanak sağlayacak. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Kredi ödemelerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden maaş aldıkları gün sonrasında işlemlerini gerçekleştirerek şubelere gitmeden de kredi ödemelerini yapabilmektedir.