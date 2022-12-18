Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için ilan verildi! 4 gün içinde işlem yapanlara 45000 TL ödeme yapılacak.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte 4 gün içinde 45000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçların olabilecekleri yeni bir kampanya hazırlandı. Ziraat Bankası, 45000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri bu kampanyalara, internet üzerinden de katılabilmektedir.

Ziraat Bankası, 45000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası, 45000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olmak şartı ile birlikte kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası, 45000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyalarda 3 ay ertelemeli, bu kredilerden faydalanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileceğini duyurdu.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, 45000 TL kredi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay birşekilde yapabilir.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte emekli maaşını bu bankaya taşıyan vatandaşlar da uygun faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredileri kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz ve 36 ay vadeye kadar sizlere verilecek olan bu kredi kampanyalarından faydalanabileceğiniz şartları uygun olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde destek kredisi ödemesi yapılır.