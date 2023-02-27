Ziraat bankası banka hesabı olan kişilere duyuru! 4 gün içinde işlem yapın

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 4 gün içerisinde işlem yapmaları halinde uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği açıklandı.

4 gün içerisinde 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara, Ziraat Bankası üzerinden verilecek olan bu kredi kampanyası, düşük faiz oranları ile birlikte verilerek, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak işlem yapılacaktır.

Nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kullanabilecekleri ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde sonuç olarak hesaplarınıza yatırılacaktır onaylanan kredilerde hemen aynı gün içinde kullandırılıp sizlere sunulacaktır.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler ve ihtiyaç kredisi başvurularını bu şekilde yaparak hesaplarına onaylanan tutarın ödemesini alabilirler.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz işlemler 7 24, değerlendirilir, onaylanan tutar hesaplarınıza yatırılır ve hemen aynı gün içinde sonuç olarak sizlere gönderilir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde banka şubeleri üzerinden de yapılabilmektedir.

Nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda, Ziraat Bankası, bu kişilere vereceği tüm kredilerde hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi ödemesi almaktadır.