Ford Mart 2023 fiyat listesiyle şaşkınlık yarattı; Yeni modelleriyle bu listede yer aldı

Yeni modelleriyle bu listede yer aldı. Ford Mart 2023 fiyat listesiyle şaşkınlık yarattı. Dünya çapında tanınan ve pek çok kişinin arabalarını severek kullandığı bir marka olan Ford, Mart 2023 fiyat listesiyle otomobil sektöründe bir şaşkınlık yarattı. Amerikan otomobil üreticisi, bu fiyat listesinde 4 yeni modelini tanıttı. Ford, her modelde inovasyon ve teknolojik özellikler sunuyor. Yeni modeller, daha yüksek verimlilik, daha fazla konfor ve güvenlik özellikleri ile sunuluyor. Bu modelde sunulan özellikler, sürüş keyfini artırmayı ve sürüş deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

En dikkat çekici olan yeni modelde, süper modern iç tasarım ve en son teknolojik cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar arasında, yüksek çözünürlüklü bir ekran, kablosuz şarj cihazı, akıllı telefon bağlantısı ve birçok dijital eklenti bulunuyor. Ayrıca, Ford, bu 4 yeni modelde çevre dostu bir tasarım sunuyor. Bu modelde, düşük emisyonlu motorlar, geri dönüşümlü malzemeler ve enerji verimliliği için tasarlanmış araç sistemleri bulunuyor.

Ford, Mart 2023 fiyat listesinde sunulan bu 4 yeni modelde, müşterilerine mükemmel bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlandı. Bu modelde sunulan tüm özellikler, sürüş keyfini artırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Ford, bu fiyat listesinde sunulan 4 yeni modele ile, otomobil sektöründe öncü bir rol oynamaya devam edecek ve müşterilerine en iyi sürüş deneyimini sunmaya devam edecektir.

Ford Fiesta Opsiyon Fiyat Listesi

Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel 655.400

Ford Fiesta Titanium 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik 896.400

Ford Focus Opsiyon Fiyat Listesi

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 896.400

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 946.900

Ford Puma 2023 Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Puma Style Suv 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin 6 İleri Manuel 741.400 816.800 865.500

Ford Puma Style Suv 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik 801.500 882.800 935.600

Ford Kuga 2023 Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Kuga Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS Benzin 6 İleri Manuel 1.149.700

Ford Kuga Style SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.169.700

Ford Kuga Titanium SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.292.600

Ford Kuga St-Line SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.424.000

Ford Kuga ST-Line SUV Black Package 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.521.000

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