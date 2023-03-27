Ziraat Bankası banka hesabı olan 18 yaşından büyük vatandaşlara 4 gün içinde 39.000 TL ödeme yapılacak

Bunlardan ilki kredi kullanmak isteyen kimselerin Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca kişilerin 18 yaşın büyük olması da şartlar arasında yer alıyor. Kredi paketi müşteriler için tanımlanmış olduğundan Ziraat Bankası müşterisi olmayanlar bu paketlerden yararlanamıyor. Krediye mobil uygulama üzerinden erişildiği için kişilerin mobil bankacılık olması gerekiyor. Yani mobil bankacılık şifresi olmayanların mutlaka şubelere uğrayıp şifre talebinde bulunmalı. Bu fırsata sahip olmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor çünkü kampanyanın belirli bir süresi bulunuyor.

İhtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak vatandaşlar için başvuru şartlarına uygun olanlara 39.000 TL'ye kadar tüketici kredisi sağlayabilir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruların ardından, kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olmaları halinde, aynı gün içinde ödeme gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmaları mümkündür. Banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları aracılığıyla da en yakın banka şubesine başvurarak kredi alınabilir.

Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi ödemelerini hemen yapabilirler. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvuruları aynı gün içinde sonuçlandırılır ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak hemen kullanılabilir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de başvurularını yapabilirler. Banka, acil ihtiyacı olan müşterilerinin şubeye giderek kimlikleri ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kolayca işlem yapabileceklerini belirtmektedir. Onaylanan kredilerin ödemeleri 3 dakika içinde hesaplara yatırılarak hemen kullanılabilir.

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