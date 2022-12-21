Ziraat Bankası az evvel ilan etti! Ücretsiz nakit avans verilecek! Vatandaşa hızır gibi yetişti!

Vatandaşa hızır gibi yetişti! Ziraat Bankası az evvel ilan etti! Ücretsiz nakit avans verilecek! Ziraat Bankası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları duyuru ile nakit avans verileceğini söyledi. Yapılan nakit avans duyurusu ile ekonomik zorluklarla baş eden halka ücretsiz nakit avans vereceğini duyuran

Ziraat Bankası gönüllere su serpti. Ziraat Bankası bu duyurusunu çiftçilere ve tarım kart sahiplerine nakit avans verileceği şeklinde iletti. Bu sayede çiftçiler için yaşanan sıkıntılı günlerde destek olmayı amaçlayan Ziraat Bankası hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeyi başararak gönülleri fethetti. Vatandaşlar bu konu hakkında araştırma yaparak tarım kartına sahip olmanın yollarını buldu. Ayrıca Ziraat Bankası tarafından bildirilen bir diğer duyuru ile bankanın kendi sitesinden gerçekleştirilen işlemler için herhangi bir işlem ücreti alınmayacağı da belirtildi.

Aynı zamanda tarım kartı olanlar için geçerli olacak bir acil destek kredisi vereceğini duyurarak yüzleri güldürdü. Özellikle genç tarım işçisi olmayı hayal eden kişiler için müthiş fırsatlar sunan Ziraat Bankası, Türk halkı için faydalı açıklamalar yapmaya hızla devam ediyor. Günümüzde enflasyonun artması ile birlikte isyan eden halkın sesini duyan ve harekete geçen Ziraat Bankası yaptıklarıyla oldukça dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmek için Ziraat Bankası’nın resmi sitesine ulaşabilirsiniz.

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