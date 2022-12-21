Aman dikkat! SGK hem emekliliğinizi hem aldığınız aylık maaşı iptal ediyor! Sigortanız geçersiz olabilir!

Sigortanız geçersiz olabilir! Aman dikkat! SGK hem emekliliğinizi hem aldığınız aylık maaşı iptal ediyor! İşyerinin yaptığı tüm sigorta bildirimleri güvenilir olarak değerlendirildiği için kabul edilir. Vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de denetimin ne kadar sürdüğüdür. Bu konuda ise net bir süre SGK tarafından belirtilmemektedir.

Riskli Gruplar Kimler?

Denetim SGK tarafından sürdürüldüğü esnada çalışan Ş etiketine sahip olsa bile emeklilik talebini iletebildiği gibi maaşlarını da alabilir. Şüphe durumu netleşir ve işyeri sahte olarak belgelenirse emeklilik ve aylık iptali yapılır. Ş etiketinden denetlenme tamamlandıktan sonra S etiketi alan işyerleri sahte sayılmaktadır.

Geçmişe dönük bütün sigorta prim ödemeleri iptal edilerek maaş sahiplerinin maaşlarına el konulmaktadır. Aynı zamanda halihazırda sahte işyerinde çalışıyorsa işten çıkarılır ve sağlık yardımları faiziyle kendisinden talep edilir. Emekli oldularsa ve sahte işyeri denetimi sonuçlandıysa emeklilik iptali sağlanır.

Emekliliğinizin yanmaması ve çalışmanızın karşılığını alabilmeniz için SGK sayfasından sigorta dökümünü çıkarmanız gerekmektedir.

Sigorta Hizmet Dökümündeki Harfleri

Eğer sigorta hizmet dökümünüz herhangi bir yerinde S harfi varsa, bu o şirketin sahte iş yeri olduğu anlamına gelir. Yapılan araştırmalar sonucunda iş yerinin sahte olduğu tespit edildiğinde hizmet dökümünde bu harf yer almaktadır. Yine hizmet dökümünde şayet Ş harfi bulunuyorsa, bunun manası şüpheli iş yeri olarak bilinmektedir. Devlet bağlamında oluşturulan araştırmalar doğrultusunda şirkette birtakım olumsuzlular olduğu görüldüğünden bu iş yerine Ş harfi verilmektedir. Sigorta hizmet dökümünde K harfi yazıyorsa eğer bunun anlamı da kontrollü iş yeri anlamına gelir.

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