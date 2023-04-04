Ziraat Bankası ATM kartı kullanan kişilere 15 bin TL ödeme verdi! 50 bin TL isteyenlerde alıyor! İşte detaylar

50 bin TL isteyenlerde alıyor! Ziraat Bankası ATM kartı kullanan kişilere 15 bin TL ödeme verdi! İşte detaylar... Ziraat Bankası, bankamatik kartı kullanıcıları için devlet destekli yeni bir kampanya başlattı. Banka, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 50 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

Kredi başvuruları 3 ay ertelemeli ve düşük faiz oranlarıyla gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için bankamatik kartı üzerinden de işlem yapma imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini belirtiyor. Kampanyaya katılanlar, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru sonrasında onaylanan krediler hesaplara yatırılarak hemen kullanılabilecek.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına oldukça avantajlı bir seçenek sunuyor. Başvuru süreci hızlı ve kolay olmakla birlikte, kredi ödemeleri de uygun faiz oranları ve 3 ay erteleme fırsatıyla gerçekleştiriliyor.

Ziraat Bankası'nın bankamatik kartı kullanıcılarına yönelik ihtiyaç kredisi kampanyası vatandaşlara finansal anlamda büyük bir destek sağlayacak gibi görünüyor. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları halinde kredi işlemlerini hemen gerçekleştirebilecekleri ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilecekleri belirtiliyor.

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