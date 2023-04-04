EYT'li olmayan artık üzülmesin! Dilekçenizi getirdiğiniz an 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Dilekçenizi getirdiğiniz an 10 yılda emekli oluyorsunuz! EYT'li olmayan artık üzülmesin! Türkiye'de sigortalı olarak çalışan vatandaşların büyük bir kısmı emeklilik şartlarını öğrenmek ve erken emeklilik imkanlarından faydalanmak istiyor. İşte, SGK'nın bazı şartlar dahilinde verdiği erken emeklilik hakkı ile ilgili tüm detaylar!

Erken emeklilik hakkı, Türkiye'de sigortalı olarak çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biridir. Bu konuda SGK tarafından belirlenen şartlar dahilinde çalışan vatandaşlar erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Maluliyet durumunda erken emeklilik hakkı bulunan vatandaşlar için en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1.800 gün prim ödemesi şartları aranmaktadır. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, SGK'ya dilekçe yazarak erken emeklilik hakkını kazanabilirler.

EMEKLİLİK HAKKI YAKALAMAK İÇİN BORÇLANMA YOLU

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, emeklilik hakkını yakalamak için borçlanma yoluna da başvurabilirler. Bu yolla, prim ödeme gün sayısını artırarak erken emeklilik hakkı elde edebilirler.

1800 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK

Erken emeklilik hakkı kazanmak için en az 10 yıl sigortalı olmanın yanı sıra 1.800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmelidir. Bunun yanı sıra, maluliyet nedeniyle işten ayrılmış olmak da bir diğer şarttır.

YAŞ ŞARTI YOK

Bağ-Kur üzerinden sigortası olanlar için ise yaş şartı aranmamaktadır. Ancak, 10 yıl sigortalılık ve 1.800 gün prim ödeme şartı burada da geçerlidir.

YAZILI DİLEKÇE İLE BAŞVURU

Erken emeklilik hakkı kazanmak için, sigortalının bağlı olduğu il ya da ilçedeki il güvenlik müdürlüğüne veya sosyal güvenlik kurumuna yazılı dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

RAPOR ŞARTI

Sağlık Kurulu tarafından verilmiş rapor aracılığıyla da erken emeklilik hakkı kazanmak mümkündür. Bu durumda da SGK'ya dilekçe yazarak başvuru yapmak gerekmektedir.

haber24.com özel haber