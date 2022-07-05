Ziraat Bankası Anne ve Babalara Devlet Destekli 10 bin TL Verecek: Bu Kampanyayı Herkes İyi Karşılayacak

Ziraat Bankası bugüne kadar yaptığı kampanyalarla herkese yardımcı olmayı adeta bir görev bilinci ile yapmış oldu. Bahsi geçen kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Annelere ve babalara okul ihtiyaçlarıyla alakalı olarak nakit ödemesi yapılacağı açıklanmıştır. Öğretim senesinin ilk zamanı bitince ikinci dönem için acil biçimde ihtiyaç duyan velilere Ziraat Bankası 2022 senesinin Temmuz ayı sonuna değin 10 bin TL’lik bir ödeme yapacaktır.

Devletin de desteğiyle kullanılması sağlanacak olan bu nakit kampanyasına başvuru yapmak da son derece kolaydır. Ziraat Bankası web sitesi vasıtasıyla gelen duyuruyla beraber 10 bin TL’ye kadar bir ödeme alacak olan kişilere iletilen şartlarla birlikte kredi onayı da sunulacaktır. Kredi notu 1100’ün üzerinde olan kişilerin anne ya da baba olması durumunda sigorta durumları da mühim olacaktır. Bir işyerinde çalışmayı sürdürüyorsanız en az bir yıldır aynı işyerinde olmanız ve sigorta primlerinizin de yatıyor olması gerekecektir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyor olmanız da çok önemlidir.

Bu önemli kampanyada en ilgi çeken öteki konu ise alacağınız ihtiyaç kredisi meselesinde otuz altı ay vadeye kadar kredi ödemesi yapabileceğinizdir. İlk taksit ödemelerinizle alakalı doksan günlük erteleme hakkınızı kullanabilirsiniz. İfade edilen tüm bu olanaklara uygun olan tüm bireyler Ziraat Bankası’na ait olan resmi web sitesine girerek bu bölümden ihtiyaç kredisiyle alakalı form doldurma hakkına sahip olmaktadır.