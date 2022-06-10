Ziraat Bankası Akşam Üzeri Açıkladı! TC Kimlik Numarasına Göre 18 Yaş Üzeri 18.000 TL Ödeme Alıyor!

Ziraat Bankası, yeni yapmış olduğu, Nakit kampanyasında 18000 TL ödeme vereceğini ve gelir belgesiz işlem yapacağını açıkladı. 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kredi kampanyasında devlet bankası olan Ziraat Bankası 1.59 faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sunacaktır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvuru yapmadan önce bankanın resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranları hakkında bilgiler alabiliriz, kredi kullanımı hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Ziraat Bankası haziran ayı içerisinde başlatmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları ile birlikte kredi imkanından faydalanacağı haberini verdi.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek, kıyıda olabilecekleri bu nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız,18000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli kredi kullanabilir ve en düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceğiniz ve ayrıca bankanın diğer kredi başvuru yöntemlerini kullanarak işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu banka kredi politikalarına uygun olan kişilere onay verilmektedir. Ziraat Bankası üzerinde hesabınız varsa, şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanabilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak, buradan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, eğer internet bankacılığına giriş yaparak, kredi kullanacaklarsa masrafsız ve gelir belgesiz olarak şubelere gitmeden onaylanan 18000 TL'ye hesabına yatırabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar ise kredi başvurusu için banka şubelerine gidebilir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş almıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere maaş, taşıma karşılığında yüksek limitli kredilerde verilmektedir.