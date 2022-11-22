Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank İndirimli Kredi Duyurusu Yaptı! 3 Ay Boyunca Ödeme Olmaması Vatandaşı Mutlu Etti!

Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank, yeni düşük faiz oranları ile birlikte vereceği 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına bugün tanıttı. Nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılan kampanyada özellikle bireysel müşterilerin ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri kampanyalar dahilinde ilgili indirimli kredilerden faydalanabilmektedir. Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank, yapmış oldukları kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapacağını ve nakit kredi kullandıracağını duyurdu. Uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılmaktadır.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankaların internet sitelerini kullanabilir veya bankaların SMS Kredi servisleriyle birlikte oturduğunuz yerden ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank tarafından yapılan kampanyada 50000 TL kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulurken, ilk taksit ödemesinde 3 ay boyunca ödeme yapmayacağı da açıklandı.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

1) Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu en yakın banka şubesi üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden nakit ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, ihtiyaç kredilerini hesaplarına yatıracak olan tüm vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, şubelere giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte işlem yapabiliyor.

2) Akbank üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlar ise başvurularını bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, onaylanan kredi tutarı, sizlere hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sunan bankaların başında geliyor. Sms ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

3) Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Cebimde kredi kampanyasına katılabilir veya Denizbank, mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilmektedir. Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hemen verilmektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden "Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi" yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin.