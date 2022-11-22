FLAŞ! NETLEŞTİ! Son resmi rakam ile memur maaşları, emekli maaşları ile asgari ücret zammı belli oldu!

Memura ve emekliye yapılacak Ocak ayındaki zamlar enflasyon oranına bağlı olarak kesinleşecek. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz" sözlerini kullansa da vatandaşın aklındaki sorular giderilmiyor.

Bu zamlarla ilgili pek çok haber çıksa da asıl zamların ne kadar olacağı yılbaşında sonra maaşlara yansıdığında görülecektir. Memurlar ve emekliler maaşlarına yapılacak olan bu zammı dört gözle beklemeye başladılar.

Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Memur maaşlarına yapılacak zamlarda o yıl ki enflasyon oranı etkilemektedir. 2022 yılı içerisinde enflasyonun çok artmasından dolayı memur maaşlarına çift zam yapılmıştır. Asgari ücretle çalışan kişiler, memurlar ve emekliler bu zamdan memnun olacaklar mı? Ocak ayı yaklaştı ve memurlarda emeklilerde gelecek enflasyon oranlarına göre kendi maaşlarına yapılacak olan zammı beklemektedirler.

Peki Aralık ayındaki enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Bu soru netleştiği zaman maaşlara yapılacak zamda belli olacak. Peki enflasyonun ne zaman açıklanacağı belli mi? 2022 yılının Aralık ayı enflasyonu 2 Ocak 2023 Pazartesi günü açıklanacak. Bu sayede memurlar ve emekliler 2023 yılının ilk ayı kendilerine yapılacak olan zammı öğrenebilecekler.

Memur maaşları, emekli maaşları ile asgari ücret zammı belli oldu!

Memurlara ve emeklilere enflasyon rakamlarına göre tahminen yüzde 17 seviyesinde bir maaş zammı yapılacak. Bu rakamın üstüne bir de refah payı eklenecek. Sonuç olarak memur ve emekli maaşlarına yüzde 40 seviyesinde bir zam yapılabilme olanağı var.

Asgari ücret zammı ile ilgili olarak da bu düzenin uygulanması bekleniyor. Fakat orada maliyet yükü işverende bulunduğu için devletin işverene birtakım takviyeleri olacaktır. Bu destek ile asgari ücrete dolaylı olarak devlet katkısı verilecek. Hem asgari ücretliler hem de işverenler mutlu edilecek.

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